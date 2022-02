Hendrik Wüst FOTO: David Young Politik Wüst erinnert an zwei Jahre Corona: „Enorme Einschränkungen“ Von dpa | 25.02.2022, 06:39 Uhr | Update vor 1 Std.

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat an den ersten bestätigten Corona-Fall in Nordrhein-Westfalen am 25. Februar vor zwei Jahren erinnert. „Was darauf folgte, hat alles, was wir uns bis dahin vorstellen konnten, übertroffen“, schrieb der Ministerpräsident am Freitag auf seiner Facebook-Seite. Schulen und Kindertagesstätten seien geschlossen, das öffentliche Leben sei auf ein Minimum heruntergefahren worden. „Wir alle haben enorme Einschränkungen in allen Lebensbereichen hinnehmen müssen“, erklärte Wüst.