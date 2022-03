Wüst besucht Panzerbrigade 21 FOTO: Friso Gentsch Verteidigung Wüst bei Panzerbrigade: Brauchen schlagkräftige Bundeswehr Von dpa | 30.03.2022, 17:50 Uhr | Update vor 41 Min.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hält eine „mit hochmoderner Technologie ausgestattete, einsatzfähige und schlagkräftige Bundeswehr“ für unverzichtbar. Beim Besuch der Panzerbrigade „Lipperland“ am Mittwoch in Augustdorf im Kreis Lippe sagte der CDU-Politiker: „Der Krieg in der Ukraine, in unserer europäischen Nachbarschaft lehrt uns: Freiheit, Frieden und Demokratie sind nicht selbstverständlich.“ Die Demokratie müsse wehrhaft sein, nach außen wie nach innen. „Die Bundeswehr ist das Schutzschild unserer wehrhaften Demokratie“, betonte Wüst.