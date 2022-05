ARCHIV - Blick am späten Abend zum Sonnenuntergang von einem Hügel ins Oderbruch. Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild FOTO: Patrick Pleul Transformation Würdigung des Wandels: „Zukunftszentrum“ im Osten Von dpa | 04.05.2022, 06:18 Uhr

Die Erfahrung der Ostdeutschen mit Wandel und Umbrüchen will die Bundesregierung mit einem neuen Forschungs- und Begegnungszentrum würdigen. Das Bundeskabinett will an diesem Mittwoch Eckpunkte für das schon 2020 angekündigte „Zukunftszentrum Deutsche Einheit und Europäische Transformation“ beschließen.