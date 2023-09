FDP-Mann am Steuer Probleme in der Ostsee: Politiker müssen Boot von Wolfgang Kubicki verlassen Von dpa | 13.09.2023, 19:13 Uhr Wolfgang Kubicki im Bundestag: Der FDP-Politiker lud seine Kollegen aus dem Präsidium zu einer Bootsfahrt ein, diese endete bei der Wasserschutzpolizei. Foto: dpa/Kay Nietfeld up-down up-down

Unbehagen an Bord des Motorbootes von Wolfgang Kubicki in der Ostsee: Der FDP-Mann steht am Steuer, als Probleme mit der Maschine auftreten. Die Besatzung, bestehend aus dem Bundestagspräsidium, muss umsteigen.