Woelkis Vertreter: „Gräben noch tiefer als zuvor"

Der Vertreter von Kardinal Rainer Maria Woelki während dessen fünfmonatiger Auszeit, Rolf Steinhäuser, sieht das Erzbistum Köln weiter in der Krise. „Das spektakuläre Wunder ist ausgeblieben“, zog Steinhäuser am Dienstag in einem Grußwort zu seinem Abschied Bilanz. „Wenn man den Umfragen folgt, scheinen viele Gräben noch tiefer und unüberbrückbarer als zuvor. Die Probleme sind nicht gelöst.“