Woelki sagt Termin am 5. März ab Von dpa | 20.02.2022, 09:56 Uhr

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki hat einen Termin am 5. März abgesagt. Bei einer ökumenischen Andacht in Düsseldorf werde er sich von Weihbischof Rolf Steinhäuser vertreten lassen, teilte die Evangelische Kirche im Rheinland am Samstag mit.