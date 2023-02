Lkw sollen nach dem Willen von Verkehrsminister Volker Wissing auch nach 2035 noch mit Verbrenner-Motoren fahren. Foto: Peter Kneffel / dpa up-down up-down Verkehrsminister korrigiert eigene Aussage Wissing beendet Lkw-Streit: Doch kein Verbrenner-Aus ab 2035! Von Tobias Schmidt | 06.02.2023, 17:24 Uhr

Nach Kritik aus der Union hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) klargestellt, dass er Verbrennermotoren in Lastwagen ab 2035 nicht verbieten will. „Ein Aus für den Verbrennungsmotor in Lkw lehnen wir grundsätzlich ab.“