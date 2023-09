Debatte über Namensänderung Wird Indien künftig Bharat heißen? Von dpa | 06.09.2023, 08:17 Uhr | Update vor 52 Min. Flagge Indiens Foto: Sri Loganathan/ZUMA/dpa up-down up-down

„President of Bharat“: Eine G20-Einladung heizt in Indien die Kontroverse um den Landesnamen an. Die Opposition warnt vor einer Beschädigung der Marke „India“.