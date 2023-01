Windräder am Rande Berlins: Nur sechs Windenergieanlagen drehen sich derzeit auf Stadtgebiet - deutlich weniger als beispielsweise in Hamburg oder Bremen. Foto: dpa/Paul Zinken up-down up-down Energiewende Windkraft in Berlin: So wenige Windräder drehen sich in der Hauptstadt Von Dirk Fisser | 16.01.2023, 11:54 Uhr

In ganz Deutschland drehen sich Windräder. In ganz Deutschland? Eine Millionenmetropole im Osten hat sich dem energiepolitischen Fortschritt in Sachen Windenergie bislang weitgehend verweigert: In Berlin sind gerade einmal ein halbes Dutzend Windkraftanlagen am Netz. Wie konnte das passieren?