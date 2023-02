Die erste Prognose löste großen Jubel bei der CDU-Wahlparty aus. Foto: dpa/Fabian Sommer up-down up-down Möglicher Regierungswechsel Wiederholungswahl in Berlin: Erste Prognose sieht CDU klar vorne und | 12.02.2023, 18:03 Uhr | Update vor 1 Min. Von Mark Otten dpa | 12.02.2023, 18:03 Uhr | Update vor 1 Min.

Die Menschen in Berlin haben in einer Wiederholungswahl ein neues Landesparlament gewählt, mit deutlichen Gewinnen für die CDU. Kommt es nun zum Regierungswechsel in der Hauptstadt?