Proteste in Paris Foto: Lewis Joly/AP up-down up-down Frankreich Wieder Krawalle bei Protest gegen Rentenreform in Paris Von dpa | 19.03.2023, 00:29 Uhr

Die Protestwelle ebbt nicht ab: Am dritten Tag in Folge kommt es in Paris und anderen französischen Städten zu Ausschreitungen. Grund ist der landesweite Unmut über die Rentenreform von Präsident Macron.