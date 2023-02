Bachmut Foto: Libkos/AP/dpa up-down up-down Russische Invasion Wie wird der Ukraine-Krieg enden? Von dpa | 21.02.2023, 11:44 Uhr

Am Freitag ist es ein Jahr her, seit Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begann. Die Prognossen für ein mögliches Ende fallen unterschiedlich aus - doch in einem sind sich die Experten einig.