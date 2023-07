Gehören prall gefüllte Urlaubsstrände bald der Vergangenheit an? Foto: dpa/Bernd Wüstneck up-down up-down Livetalk heute um 19.30 Uhr Balkonien statt Mallorca: Wie viel Urlaub können wir uns zukünftig noch leisten? Von Dominik Bögel | 13.07.2023, 15:38 Uhr | Update vor 38 Min.

Die Inflation frisst das Geld der Deutschen auf. Können wir in Zukunft weiterhin unbeschwert in den Urlaub fahren? Und was bedeutet dies für die inländische Tourismusbranche? Stellen Sie Ihre Fragen unseren Experten.