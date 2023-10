Hunderte Tote allein an diesem Ort Israel-Krieg: Wie die Hamas das „Tribe of Nova“-Festival angegriffen hat Von Laura Cäcilia Wolfert | 09.10.2023, 18:05 Uhr Israel-Krieg: Im Morgengrauen begann das Festival-Massaker. Foto: picture alliance/dpa/Quds Net News via ZUMA Press / Mahmoud Issa up-down up-down

Beim Musikfestival „Tribe of Nova“ in Israel hat die Hamas am Samstag ein Massaker angerichtet. Im Netz kursieren Beiträge, die erahnen lassen, wie erbarmungslos die Terroristen vorgegangen sind. Sie sind Grundlage dafür, die Ereignisse zu rekonstruieren. Was ist passiert?