Unternehmer Bernhard Friedl kompensiert mit 3D-Druckern fehlende Arbeitskräfte. Foto: Jens Mattern Gebäude aus dem Drucker Wie ein Unternehmer den Wiederaufbau der Ukraine mit 3D-Druckern unterstützen will Von Jens Mattern | 19.07.2023, 10:00 Uhr

Eigentlich investieren Bernhard Friedl und sein Partner in Startups in der Ukraine. Nun wollen sie zum Wiederaufbau des Landes beitragen. Weil es an Bauarbeitern fehlt, setzen sie auf 3D-Drucker.