US-Präsident Biden FOTO: Alex Brandon Eskalation in Osteuropa Westen kündigt nach Putins Ukraine-Dekret Sanktionen an Von dpa | 22.02.2022, 08:53 Uhr | Update vor 19 Min.

Eine friedliche Lösung des Konflikts scheint in weiter Ferne: Nun sollen russische Soldaten in den Osten der Ukraine einrücken. Selenskyj fordert Unterstützung vom Westen - der kündigt Sanktionen an.