Wer wird Oberbürgermeister? Entscheiden konnten darüber die Schweriner am heutigen Sonntag, 18. Juni, in einer Stichwahl zwischen den beiden verbliebenen Kandidaten Dr. Rico Badenschier (SPD) und Leif-Erik Holm (AfD). Durchsetzen konnte sich am Ende der Amtsinhaber. 67,8 Prozent gaben Badenschier ihre Stimme.

Das Ergebnis der Stichwahl

Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatten Holm und Badenschier die meisten Stimmen auf sich vereinen können. Die nötige absolute Mehrheit konnte jedoch keiner gewinnen.

Das Ergebnis des ersten Wahlgangs in Schwerin

Holm und Badenschier hatten sich vor allem im Duell von NDR und SVZ einen hitzigen Wahlkampf geliefert. Der AfD-Kandidat versucht immer wieder mit einem Aufnahmestopp für Schwerin zu punkten. Badenschier kontert, dass dies nicht in der Macht eines Oberbürgermeisters liege.

Etwa 50 Prozent der Wahlberechtigten nahmen am 4. Juni ihr Recht auf Mitbestimmung des Oberbürgermeisters wahr. Vergangene Wahlen zeigen, dass die Beteiligung bei einer Stichwahl eher sinkt. Das war hier auch der Fall, wenn auch geringfügig. Die Wahlbeteiligung betrug 49,4 Prozent.