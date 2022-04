ARCHIV - Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa/Symbolbild FOTO: David-Wolfgang Ebener Justiz Weniger Verfahrenseingänge an den Sozialgerichten im Norden Von dpa | 25.04.2022, 15:15 Uhr

Die Zahl der Verfahrenseingänge an den Sozialgerichten in Schleswig-Holstein ist im vergangenen Jahr auf 9078 zurückgegangen. Im Jahr zuvor waren es 10.520 und 2019 lag die Zahl der Eingänge bei 12.113. Es gebe nach wie vor sehr viele neue Verfahren, wegen corona-bedingter Sonderreglungen im Sozialrecht sei die Zahl aber zurückgegangen, sagte die Präsidentin des Landessozialgerichts, Christine Fuchsloch, am Montag in Schleswig. Die Sonderregelungen sind bis Ende dieses Jahres verlängert worden. Für das kommende Jahr rechnet Fuchsloch wieder mit verstärkten Eingängen.