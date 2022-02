Proteste gegen die Corona-Maßnahmen FOTO: Bernd Wüstneck Politik Weniger Teilnehmer bei Corona-Protesten: Auch Friedensdemos Von dpa | 01.03.2022, 00:27 Uhr | Update vor 27 Min.

In Mecklenburg-Vorpommern geht die Zahl der Teilnehmer bei Protesten gegen Impfpflicht und Corona-Politik zurück. Diesmal waren es noch rund 6000 Menschen. In einigen Städten gab es auch kleinere Friedensdemonstrationen wegen des Kriegs in der Ukraine.