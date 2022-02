In Polizei-Westen gekleidete Polizisten FOTO: Silas Stein Politik Weniger Teilnehmer als erwartet bei Corona-Demo in Lübeck Von dpa | 21.02.2022, 19:19 Uhr | Update vor 4 Std.

In Lübeck sind am Montag erneut Kritiker der aktuellen Corona-Beschränkungen auf die Straße gegangen. Anstelle der angekündigten 2000 Teilnehmer zogen nach Polizeiangaben am frühen Abend bis zu 850 Demonstranten durch die Innenstadt. Die angemeldete Demonstration sei friedlich und ohne Zwischenfälle verlaufen, sagte ein Polizeisprecher. Wegen einzelner Verstöße gegen die Maskentragepflicht seien fünf Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet worden, teilte die Polizei am späteren Abend mit.