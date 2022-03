Corona-Intensivstation FOTO: Sebastian Gollnow Pandemielage Weniger Neuinfektionen - Hospitalisierungsinzidenz steigt Von dpa | 22.03.2022, 19:00 Uhr | Update vor 20 Min.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag deutlich gesunken. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) gab am Dienstag die Zahl der Neuinfektionen mit 7423 an - nach 8321 vor einer Woche. Die Zahl der Infektionen binnen sieben Tagen je 100 000 Einwohner sank um 87,2 auf 2371,2.