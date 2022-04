Ein viertes Ziel dürfen sich die Bundesländer zusammen mit den Kommunen aus einem Elf-Punkte-Katalog auswählen. Der enthält neben dem Ausbau von Breitbandnetzen, Anpassungen an den Klimawandel (z. B. Hochwasserschutz) oder Bekämpfung der Armut nun auch die Konversion. „Viele Regionen in Deutschland haben hier großen Bedarf, wenn die Bundeswehr oder die US-Armee abziehen“, betonte die fränkische SPD-Europa-Abgeordnete Kerstin Westphal. Deshalb sei man „erleichtert“, dass die Umgestaltung von einstigen Militär-Arealen noch „hineinverhandelt“ werden konnte.

Dennoch muss Deutschland einen besonders harten Brocken verkraften. Statt wie bisher 17 Milliarden Euro zur Regionalförderung sowie weiteren neun Milliarden aus dem Sozialfonds wird es zwischen 2014 und 2020 nur insgesamt 17 Milliarden Euro geben. Betroffen sind ausnahmslos alle Länder. Und die müssen sich nun beeilen, für die gebilligten Finanzmittel Zusagen zu bekommen. Denn die Kommission plant eine weitere Neuerung: Man will mit den Mitgliedstaaten Partnerschaftsvereinbarungen mit überprüfbaren Zielen schließen. Diese sollen enthalten, was Landesregierungen und Kommunen miteinander verabredet haben.

Doch genau da hakt es. „Einige Landesregierungen bremsen die Städte und Gemeinden regelrecht aus“, heißt es in Brüsseler Diplomatenkreisen verbittert. Eine interne Aufstellung belegt „unzufriedenstellende Zusammenarbeit“ und „mangelnde Information“. In einem Fall erfuhr der regional zuständige Landkreistag nur aus der Zeitung, das das Kabinett bereits einen Beschluss gefasst hatte. In einem anderen Bundesland kamen Einigungen auf Projekte zustande, die die Kommission ausdrücklich ablehnt. Bei einem weiteren Beispiel traf die Landesregierung Verabredungen für die Verwendung von Forschungsmitteln, die „originäre kommunale Vorhaben“ gefährden, weil die Absprache nicht stimmte. „Anstatt sich an einen Tisch zu setzen, entscheiden die Landeshauptstädte über die Spitzen der Kommunen hinweg, was diese künftig zu tun haben und bekommen“, schimpfen deutsche Diplomaten in Brüssel. Dabei müssen die lokalen und regionalen Bereiche ihre bisherige Strategie zum Umgang mit den EU-Mitteln deutlich umstellen. „Wir werden nicht mehr so viel Geld in den Bau von Gebäuden und Straßen stecken“, sagt beispielsweise der konservative Europa-Abgeordnete Lambert van Nistelrooj. Stattdessen sollen vor Ort Maßnahmen zu Förderung von Beschäftigung, Arbeitnehmer-Mobilität, Neubau von Universitäten oder Stadtsanierungen vorangetrieben werden. „Wir haben keine Zeit zu verlieren“, drängt inzwischen auch EU-Regionalkommissar Johannes Hahn. Nachdem vor wenigen Tagen eine letzte Einigung über den Etat der EU für die kommenden sieben Jahre erreicht wurde, herrsche nun Planungssicherheit. „Die Bundesländer können ihre Programme schreiben, die wie Konjunkturprogramm wirken“, meint Westphal. Eile ist tatsächlich geboten, weil für die zwar vereinheitlichte, aber immer noch komplizierte Struktur der insgesamt fünf verschiedenen Fonds (regionale Entwicklung, Soziales, Kohäsion, landwirtschaftliche Entwicklung und Fischerei) im frühen Herbst die notwendigen Rechtsakte erlassen werden. Bis dahin müssen Städte und Gemeinden, Bundesländer sowie der Bund wissen, was sie wollen. Und welche zusätzlichen Schwerpunkte sie setzen möchten, um keine EU-Gelder zu verlieren.

Hinweis für unsere Leser:

Wenn Sie genau wissen wollen, welche Projekte in Ihrer Region bisher mit EU-Mitteln unterstützt werden, können Sie das auf einer interaktiven Karte der EU-Kommission hier herausfinden.