Der neue Schützenpanzer Puma bleibt ein Problemkind der Bundeswehr. Foto: IMAGO Images/Sven Eckelkamp up-down up-down Schützenpanzer der Bundeswehr im Vergleich Neuer Schützenpanzer Puma: Wie groß sind die Probleme wirklich? Von Tim Prahle | 06.01.2023, 17:16 Uhr | Update vor 22 Min.

Der alte „Marder“ gewinnt an Bedeutung und soll jetzt sogar in der Ukraine helfen. Bei dem neuen Schützenpartner „Puma“ ringen Industrie und Ministerium weiter um die richtige Problem-Benennung. An der theoretischen Überlegenheit des Panzers gibt es dabei wenig Zweifel, wie ein Vergleich zeigt.