Schützenpanzer der Bundeswehr im Vergleich Puma: Wie groß sind die Probleme beim neuen Schützenpanzer wirklich? Von Tim Prahle | 14.01.2023, 15:00 Uhr

Der alte „Marder“ gewinnt an Bedeutung und soll jetzt sogar in der Ukraine helfen. Bei dem neuen Schützenpartner „Puma“ ringen Industrie und Ministerium weiter um die richtige Problem-Benennung. An der theoretischen Überlegenheit des Panzers gibt es dabei wenig Zweifel, wie ein Vergleich zeigt.