Die Zahl der an oder mit dem Coronavirus gestorbenen Menschen in Niedersachsen hat sich weiter erhöht. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Samstag mitteilte, wurden 36 neue Todesfälle registriert. Die Gesamtzahl der Covid-19-Todesfälle stieg damit auf 7582.