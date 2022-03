Ukraine-Konflikt FOTO: Christian Charisius Unterbringung Weitere Plätze: Flüchtlingsunterkunft in den Messehallen Von dpa | 09.03.2022, 15:14 Uhr | Update vor 16 Min.

Angesichts des weiter großen Zustroms ukrainischer Kriegsflüchtlinge nach Hamburg wird die Kapazität der Notunterkunft in den Messehallen ausgeweitet. 250 weitere Plätze würden in einer angrenzenden Halle geschaffen, sagte Markus Kaminski vom Deutschen Roten Kreuz am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Er sprach von einer Notlösung. „Das ist im Prinzip ein Lager aus Feldbetten. Wir hoffen, dass wir es in diesem Maße nicht brauchen.“ In der Nacht waren 400 weitere Flüchtlinge an den Messehallen angekommen, womit alle 950 regulären Plätze besetzt waren.