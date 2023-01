Biden-Affäre Foto: Carolyn Kaster/AP/dpa up-down up-down USA Weitere Geheimpapiere in Bidens Privathaus entdeckt Von dpa | 14.01.2023, 18:44 Uhr

Regierungsdokumente im Privathaus - was erst Ex-Präsident Trump vorgeworfen wurde, macht nun auch Amtsinhaber Joe Biden zu schaffen. In Delaware wurden am Samstag weitere Seiten entdeckt.