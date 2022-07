Bundeskanzler Olaf Scholz hat eine Wohngeldreform angekündigt. FOTO: dpa/Bernd von Jutrczenka (Archivbild) up-down up-down Steigende Kosten Weitere Entlastungen: Kanzler Scholz kündigt Wohngeldreform an Von AFP, dpa | 22.07.2022, 12:25 Uhr | Update vor 15 Min.

Die Bundesregierung will angesichts der hohen Preise für Energie die Bürger weiter entlasten. So werde es zum Anfang kommenden Jahres eine große Wohngeldreform geben, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Freitag in Berlin. Profitieren soll besonders eine Gruppe.