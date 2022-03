Ukraine-Konflikt - Weil besucht Ankunftszentrum FOTO: Sina Schuldt Politik Weil spricht in Bad Fallingbostel mit Flüchtlingen Von dpa | 03.03.2022, 18:08 Uhr | Update vor 26 Min.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat in Bad Fallingbostel mit zwei ukrainischen Familien gesprochen. Er sei beeindruckt von der Haltung der Geflüchteten, sagte der SPD-Politiker nach der Begegnung in der Landesaufnahmebehörde am Donnerstag. Die Familien hätten deutlich gemacht, dass sie niemandem zur Last fallen und so schnell wie möglich arbeiten wollten.