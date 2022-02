Stephan Weil (SPD) FOTO: Moritz Frankenberg Politik Weil kritisiert Russland: Kriegsgefahr deutlich gestiegen Von dpa | 22.02.2022, 15:46 Uhr | Update vor 3 Std.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat Russland mit Blick auf die Eskalation der Ukraine-Krise scharf kritisiert. Russlands Anerkennung der ostukrainischen Separatistengebiete sei ein klarer Bruch des Völkerrechts, teilte der SPD-Politiker am Dienstag mit. „Dadurch ist die Kriegsgefahr in Europa deutlich gestiegen - das betrachten wir auch in Niedersachsen mit größter Sorge. Eine gemeinsame Reaktion der westlichen Bündnispartner ist daher unausweichlich.“