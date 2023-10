Die AfD-Bundestagsfraktion wird weiterhin von Alice Weidel und Tino Chrupalla geführt. Beide wurden am Dienstag nach Fraktionsangaben mit großer Mehrheit in ihren Ämtern bestätigt. Weidel und Chrupalla stehen seit 2021 gemeinsam an der Spitze der Fraktion. Weidel sagte, die Doppelspitze habe sich „bewährt“ und solle bis Ende der Legislaturperiode fortgeführt werden. Die AfD stellt im Bundestag 78 Abgeordnete. Weidel und Chrupalla sind auch Parteivorsitzende der AfD.

Bei der Frage einer Kanzlerkandidatur für die Bundestagswahl 2025 hält sich die AfD-Spitze bedeckt. Weidel sagte, dies werde im kommenden Jahr intern besprochen, die Entscheidung falle dann entweder auf einem Bundesparteitag oder in einer Mitgliederbefragung.