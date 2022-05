Der schleswig-holsteinische Landtag in Kiel. Per Erststimme werden die 35 Mandate aus den Wahlkreisen vergeben. Die Zweitstimme gilt der Landesliste einer Partei, damit kommen regulär 34 Mandate dazu. Foto: Frank Molter/dpa FOTO: Frank Molter Landtagswahl Was man über die Wahl in Schleswig-Holstein wissen muss Von dpa | 06.05.2022, 09:26 Uhr

Am 8. Mai wird in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag gewählt. An der Bestätigung von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) besteht wohl kein Zweifel; nicht klar ist dagegen, wit wem er weiterregieren wird.