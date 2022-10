Foto: RONNY HARTMANN Landtagswahl 2022 in Niedersachsen Was die Landtagswahl in Niedersachsen für den Bund bedeutet Von dpa | 09.10.2022, 20:43 Uhr

Keine der vier Landtagswahlen in diesem Jahr stand so sehr im Zeichen der Bundespolitik wie die in Niedersachsen. Die SPD siegt trotz des holprigen Krisenmanagements in Berlin.