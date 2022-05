Die Arbeitgeber setzen auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit der neuen DGB-Vorsitzenden Yasmin Fahimi. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger sagte unserer Redaktion: „Wir Arbeitgeber gratulieren Yasmin Fahimi herzlich zur Wahl und freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit. Wir hoffen natürlich weiterhin auf eine vertrauensvolle Sozialpartnerschaft.“ Dulger betonte, die Sozialpartnerschaft habe das Land in den letzten Jahren stark gemacht. Sie sei eine der tragenden Säulen für Wohlstand und Demokratie. Gerade auch in Zeiten von Ukraine-Krieg und Corona-Pandemie habe sich gezeigt, „wie unerlässlich eine funktionierende Sozialpartnerschaft in unserem Land ist“.