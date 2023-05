Die Präsidentin des „Wirtschaftsrats der CDU“, Astrid Hamker, verlangt von der Bundesregierung, das umstrittene Heizungsgesetz zurückzuziehen. Foto: Foto: dpa/Jörg Carstensen up-down up-down Wirtschaftsrat-Präsidentin im Interview Warum lassen Sie Olaf Scholz warten, Frau Hamker? Von Rena Lehmann | 25.05.2023, 01:00 Uhr

Der einflussreiche „Wirtschaftsrat der CDU“ spart nicht mit Kritik an der Politik der Ampel-Koalition. Trotzdem war das halbe Bundeskabinett beim Wirtschaftstag in Berlin. Präsidentin Astrid Hamker erklärt im Interview mit unserer Redaktion, warum Kanzler Olaf Scholz so lange auf seinen Auftritt vor den Unternehmern warten musste.