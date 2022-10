Joe Biden bei einem Event der Demokratischen Partei in Washington DC. Foto: AFP/ANNA MONEYMAKER up-down up-down Midterm-Elections Wahlkampf in den USA: Joe Biden wirbt für Recht auf Abtreibung Von dpa | 18.10.2022, 19:36 Uhr

Im Sommer hat das Verfassungsgericht in den USA entschieden: Ein Recht auf Abtreibung gibt es in Amerika nicht. Biden will das ändern. Kontrovers.