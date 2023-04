Die 1,5 Millionen Türken in Deutschland sind wichtig für die Wahl. In der Vergangenheit stimmten mehr als 60 Prozent für Erdogan. Foto: dpa/Oliver Berg up-down up-down Wahl in der Türkei Zwischen Ehrfurcht und Verachtung: So spaltet Erdogan die türkische Community Von Marie Busse | 28.04.2023, 12:00 Uhr

Seit Donnerstag können rund 1,5 Millionen in Deutschland lebende Türken ihre Stimme für die Wahl in der Türkei abgeben - auch am Konsulat in Hamburg. Werden die Türken in Deutschland wieder Erdogan wählen? Ein Stimmungsbild.