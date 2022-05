Australiens Premierminister Scott Morrison und die liberale Kandidatin für den Wahlkreis Swan, Kristy McSweeney, sind auf Stimmenfang. Foto: Mick Tsikas/AAP/dpa FOTO: Mick Tsikas Parlamentswahl in Australien Wahl in Australien: Oktopus-Orakel sagt Gewinner voraus Von dpa | 20.05.2022, 03:56 Uhr

In Down Under steht die Parlamentswahl an und wenn man dem Oktopus-Orakel Glommy aus dem Sea Life Sydney Aquarium Glauben schenkt, dann steht der Gewinner schon fest.