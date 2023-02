Olaf Scholz bei seiner Regierungserklärung am Mittwoch, 8. Februar. Foto: dpa/Wolfgang Kumm up-down up-down Klare Worte bei Regierungserklärung Waffen an Ukraine: Bundeskanzler Scholz warnt vor „Überbietungswettbewerb“ Von dpa | 08.02.2023, 18:55 Uhr

Bei seiner Regierungserklärung am Mittwoch stand Bundeskanzler Scholz nochmal für seine umstrittene Strategie bei Waffenlieferungen in die Ukraine ein. Schädlich seien dagegen markige innenpolitische Statements, so Scholz.