Am Dienstagvormittag will der Vorstand der Klimastiftung mit seinem Vorsitzenden, Alt-Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD), seine Sicht auf die aktuellen Entwicklungen erläutern und einen Einblick in den Stand der Auflösung der Stiftung geben.

Bekannt ist, dass Sellering sich gegen die Abwicklung der Stiftungsarbeit im Klimaschutz- und Umweltbereich heftig wehrt. Er verwies bislang stets auf einen Widerspruch zwischen Rechtsstaatlichkeit und dem per Landtagsbeschluss politisch hergestellten Willen zur Auflösung der Stiftung.

Patrick Dahlemann schießt gegen Hannes Damm

Unterdessen hat sich am Montag Staatskanzleichef Patrick Dahlemann (SPD) gegen Vorwürfe des Obmanns der Bündnisgrünen im Untersuchungsausschuss des Landtags, Hannes Damm, verwahrt. Der hatte es als unglaubwürdig bezeichnet, dass Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nichts von dem Verbrennen von Steuererklärungen im Finanzamt Ribnitz-Damgarten gewusst haben will.

Damm begründete seine Aussage mit einer Parlamentarischen Anfrage an die Landesregierung. „Wir haben eine Kleine Anfrage im Herbst 2022, also fast vor einem halben Jahr eingereicht, in der wir auch nach diesen verschwundenen Unterlagen fragten... Spätestens da muss man sich, finde ich, als Ministerpräsidentin dieses Falls annehmen und sich kümmern, warum hier Steuerunterlagen verschwinden...“, sagte Damm im Nordmagazin des NDR.

Chef der Staatskanzlei: „Falschdarstellung“

Dahlemann entgegnete: „Aus der Kleinen Anfrage ergeben sich keine Hinweise auf ein Verbrennen von Steuerunterlagen. Die Vermutung von Herrn Damm, dass die Ministerpräsidentin durch diese Kleine Anfrage vom Verbrennen der Steuerunterlagen erfahren hat, ist absurd.“ Der Chef der Staatskanzlei warf dem Grünen-Abgeordneten „Falschdarstellung“ vor.

CDU-Generalsekretär Mario Czaja spricht von „Russland-Connection“

Dennoch gab es auch am Montag wieder Kritik an der Ministerpräsidentin. „Es ist weiterhin aus Mecklenburg-Vorpommern nur Vertuschen, Tricksen, Täuschen angesagt“, sagte CDU-Generalsekretär Mario Czaja im RTL/ntv. Auch der CDU-Politiker glaubt, dass Schwesig früh von den Vorfällen wusste. Czaja hält das nicht für glaubwürdig, da Finanzminister Heiko Geue (SPD) ihr engster Vertrauter sei. Der sei zudem auch ein Vertrauter von Altkanzler Gerhard Schröder (SPD). „Das ist doch eine ganz deutliche Russland-Connection, die dort jetzt so schrittweise aufgedeckt wird.“ Czaja allerdings liegt falsch – oder legt falsche Spuren –, wenn er Geue als Schröder-Vertrauten bezeichnet.

Am Dienstag will sich Stiftungsvorstand in der Landespressekonferenz in Schwerin zum Stand der Dinge rund um die Klimastiftung äußern. Unsere Zeitung überträgt die Pressekonferenz im Livestream.