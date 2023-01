Recep Tayyip Erdogan Foto: Christoph Soeder/dpa up-down up-down Türkei Vorgezogene Wahlen - taktisches Manöver von Erdogan? Von dpa | 23.01.2023, 14:46 Uhr

Auch nach 20 Jahren an der Macht scheint der türkische Präsident alles andere als machtmüde. Die Parlaments- und Präsidentenwahlen in der Türkei will er nun von Juni auf Mai vorziehen. Was plant Erdogan?