Lollitests FOTO: Michael Reichel PCR-Reihentests Vorerst keine Corona-Lollitests in Schulen in MV Von dpa | 09.03.2022, 17:23 Uhr | Update vor 1 Std.

In Mecklenburg-Vorpommern wird es an Schulen und Kitas vorerst keine flächendeckenden PCR-Reihentestungen auf Corona-Infektionen, sogenannte Lollitests, geben. Ein von der CDU initiierter Antrag dazu fand am Mittwoch im Landtag in Schwerin keine Mehrheit.