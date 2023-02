Foto: Archiv Vor rund 750 Jahren endete die Herrschaft der Lateiner in Konstantinopel Das Lumpen-Kaisertum 22.08.2011, 17:42 Uhr

Fragt man nach den Sündenfällen der Kirchengeschichte, dann steht die Kreuzzugsbewegung meist an erster Stelle. Und unter diesen ganz oben die blutige Plünderung von Konstantinopel 1204, der Überfall der Kreuzfahrer auf die christlichen Glaubensbrüder von Byzanz. Die Episode der „Lateiner“, die in und um Konstantinopel ein kurzlebiges „Kaiserreich“ errichteten, schwächte das Christentum in Kleinasien nachhaltig und machte Byzanz letztlich sturmreif für die Türken. 1261, vor rund 750 Jahren endete das Lateinische Kaiserreich.