Vor Automesse IAA Letzte Generation legt Münchens Verkehr lahm – Dobrindt hält an Präventivgewahrsam fest Von dpa | 24.08.2023, 19:22 Uhr Aktivisten der Letzten Generation haben sich auf der Kreuzung am Stachus in der Innenstadt festgeklebt und halten ein Plakat hoch. Foto: dpa/Peter Kneffel

Die Letzte Generation will München vor und während der Automesse IAA zur „Protesthochburg“ machen. Deshalb klebten sich Aktivisten am Donnerstag gleich an mehreren Orten auf die Straße und brachten den Verkehr teils zum Stillstand.