Parteifreund droht Gegnern mit „Vernichtung" Erdogan will nächste Woche Deutschland besuchen Von Susanne Güsten | 17.01.2023, 07:00 Uhr

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan will am kommenden Wochenende nach Berlin reisen – erstmals seit drei Jahren wieder. Der Auftritt eines Parteifreundes der AKP in Deutschland sorgt derweil für heftigen Wirbel.