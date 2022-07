Ein mexikanischer Marinesoldat und sein Diensthund besteigen nach der Festnahme von Drogenboss Rafael Caro Quintero einen Hubschrauber. FOTO: dpa/Guillermo Juarez up-down up-down Rafael Caro Quintero festgenommen Wie Spürhund Max den mächtigsten Drogenboss der Welt gefunden hat Von dpa | 17.07.2022, 04:17 Uhr | Update vor 57 Min.

Rafael Caro Quintero hat das erste große Drogen-Kartell Mexikos mitbegründet. In den 1980er Jahren war er mächtig wie Pablo Escobar in Kolumbien. Nach seiner Festnahme melden die USA Interesse an.