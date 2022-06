Vor der „USS Mount Whitney“ in Kiel: Admiral Michael Gilday, Vizeadmiral Gene Black und Vizeadmiral Frank Lenski. FOTO: Imago Images/penofoto Nato-Manöver in der Ostsee Baltops-Manöver geht zu Ende: Im Osten nichts Neues Von Karolina Meyer-Schilf | 17.06.2022, 17:46 Uhr

Noch nie waren an dem jährlichen Nato-Manöver unter Führung der US Navy derart viele große Kriegsschiffe beteiligt. Ein Signal an Russland – das seinerseits jetzt den Ernstfall trainiert.