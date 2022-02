Anne Spiegel FOTO: Bernd von Jutrczenka Politik Vier Kinder toben auf einer Ministerin herum Von dpa | 20.02.2022, 17:23 Uhr | Update vor 3 Std.

Als Ministerin hat Anne Spiegel jede Menge zu tun. Sie reist zu Veranstaltungen überall in Deutschland, sie sitzt im Büro am Computer, sie hält Reden, sie führt Gespräche. Sie sei sehr viel unterwegs, sagte sie in einem Interview.