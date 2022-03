Viele NRW-Hochschulen wollen wieder Präsenz-Lehre FOTO: Rolf Vennenbernd Bildung Viele NRW-Hochschulen planen Sommersemester in Präsenz Von dpa | 27.03.2022, 08:49 Uhr | Update vor 21 Min.

Viele Hochschulen in Nordrhein-Westfalen planen nach vier vorwiegend digitalen Corona-Semestern das kommende Semester wieder fast ausschließlich in Präsenz. Nach aktuellem Stand sollten Anfang April wieder viele Veranstaltungen in Anwesenheit angeboten werden, hieß es etwa in einer Mitteilung der Universität Bonn. Das nordrhein-westfälische Wissenschaftsministerium will sich laut einem Sprecher diese Woche zu landesweiten Regelungen für das Sommersemester äußern.