Pandemie Viele Corona-Positive unter ukrainischen Flüchtlingen Von dpa | 08.03.2022, 17:13 Uhr

Unter den ukrainischen Flüchtlingen sind viele mit dem Coronavirus infiziert. „Die Positivquote ist hoch“, sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Dienstag. Insgesamt sei die Impfquote in der Ukraine mit etwa 35 Prozent gering. Auch sei dort in vielen Fällen der chinesische Impfstoff Sinovac verabreicht worden, der eine nicht so überzeugende Wirkung habe.